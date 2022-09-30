Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann: 'Her şeyden ben sorumlu değilim'
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, takımın kötü gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, "Ben kendi adıma sorumluluğu kabul ediyorum ancak olan her şeyden ben sorumlu değilim, oyuncular da değil" dedi.
Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, takımın kötü gidişatı ile ilgili açıklama yaptı.
Sorunların çözümüyle ilgili çok çalışmaya devam ettiğini açıklayan genç teknik direktör, "Bu sezon oynadığımız tüm maçları tekrar izleyerek analiz yaptım. Eleştirileri dinlemek her zaman önemlidir. Ekibimle de görüşerek Bayer maçında iyi bir oyun ortaya koymak için her şeyi yaptık" sözlerini kullandı.
NAGELSMANN: "HER ŞEYDEN BEN SORUMLU DEĞİLİM"
Kötü gidişatın sorunlusunun ne kendisi, ne de futbolcular olduğunu belirten Nagelsmann, "Ben kendi adıma sorumluluğu kabul ediyorum ancak olan her şeyden ben sorumlu değilim, oyuncular da değil. Bu bir takım oyunu ve bir uyum içinde hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Bundesliga'da son 10 yılın kesintisiz şampiyonu Bayern Münih, ligde bu sezon çıktığı 7 maçta 12 puanla 5. sırada yer alıyor.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adinin verildiği pamuğun hasadina katildi
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dikkat çeken 'kabine değişikliği' açıklaması
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Erdoğan'ın 'O yapar' sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi