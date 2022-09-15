Bayern Münihli yıldız Thomas Müller’in evine hırsız girdi
13 Eylül Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynan Bayern Münih - Barcelona maçı sırasında Bavyera ekibinin yıldız oyuncusu Thomas Müller'in evine hırsız girdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih’in oyuncusu Thomas Müller’in evine hırsız girdiği bildirildi.
Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Eylül Salı günü Bayern Münih’in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller’in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin Euro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.
Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.
Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.
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