Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan baskı yanıtı!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Stuttgart ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, "İlk yarım saatte iyi bir maç çıkartamadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra bu normal" dedi.
Bundesliga'da Stuttgart ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam, "İlk yarım saatte iyi bir maç çıkartamadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra bu normal. Sonra iyi bir 15 dakikamız oldu ve haklı olarak öne geçtik. İkinci yarıda üçüncü golü atıp maçı bitirme şansımız oldu ama yapamadık. Sonunda sahadan sadece 1 puanla ayrıldık" ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da son 3 maçta berabere kalmalarının kendisi için baskı yaratıp yaratmadığıyla ilgili soruya cevap veren Nagelsmann, "Baskının yüksek olup olmadığını bilmiyorum. Baskı öznel bir şeydir ve dışarıdan gelir. Çalışmaya devam edeceğiz. Rakipleri analiz edeceğiz ve Barcelona'ya karşı ilginç oyun fikirleri üretmeye çalışacağız" dedi.
Bayern Münih, 13 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
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