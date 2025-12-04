Bayern Münih'ten çalışanlarına ChatGPT yasağı: Sebebi belli oldu!

Almanya'da Bundesliga devi Bayern Münih, kulüp içi dijital yapılanmada önemli bir değişikliğe giderek çalışanlarının iş amaçlı ChatGPT kullanmasını yasakladı. Bunun yerine kulüp, kendi geliştirdiği yapay zeka platformunu resmi olarak devreye aldı.

Alman gazetesi Welt'in haberine göre, Bayern'in iç yapay zeka sistemi, halihazırda kulübün farklı birimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Platform özellikle; hukuk departmanı, taraftar destek birimi ve idari operasyonlar gibi kritik alanlarda görev yapıyor.

"CHATGPT'Y İ YASAKLADIK ÇÜNKÜ..."

Bayern Münih'te şu anda yaklaşık 300 çalışan bu yeni yapay zeka altyapısını kullanıyor. Bu rakam, kulübün toplam personelinin yaklaşık üçte birine denk geliyor. Kulüp ayrıca yapay zeka araçlarını tüm departmanlara entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayern'in taraftar dijital etkileşim yöneticisi Thomas Ehemann, Münih'te düzenlenen ISPO fuarında yaptığı açıklamada kulübün kararını şu sözlerle anlattı:

"ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka platformlarını çalışanlarımız için yasaklamaya başladık. Bunun nedeni, personelin kendi geliştirdiğimiz yapay zeka platformunu kullanmasını sağlamak. Ayrıca bu platform özel bir bulut ortamında çalışıyor."

Ehemann, beklediklerinin aksine çalışanlardan herhangi bir tepki gelmediğini de belirtti:

"Büyük bir dirençle karşılaşacağımızı düşünmüştük ancak tam tersi oldu. Çalışanlar çözümün esnek ve basit olmasından oldukça memnun."