Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih'ten Manuel Neuer'in geleceği hakkında açıklama!

Bayern Münih'ten Manuel Neuer'in geleceği hakkında açıklama!

1.12.2025 18:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih'ten Manuel Neuer'in geleceği hakkında açıklama!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, Alman kaleci Manuel Neuer'in kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, son dönemde performansıyla eleştirilen Manuel Neuer ile ilgili konuştu.

Neuer'e eleştirilerle ilgili konuşan Hoeness, "Şu anda herkesin Manuel Neuer'e saldırmasını kabul edilemez buluyorum! O, hala dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve bu durum değişmeyecek" dedi.

"BU KONU BAHARA KADAR KONUŞULMAYACAK..."

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neuer'in geleceğiyle ilgili konuşan Hoeness, "Bu konu bahara kadar konuşulmayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

39 yaşındaki Manuel Neuer, 2011 yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

İlgili Konular: #Bayern Münih #Manuel Neuer #Uli Hoeness

İlgili Haberler

Bayern Münih, sahasında uzatmalarda güldü!
Bayern Münih, sahasında uzatmalarda güldü! Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, sahasında St. Pauli'yi 3-1 mağlup etti.
Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş!
Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş! Bayern Münih, ilk 17 dakikada 2-0 geri düştüğü maçta Freiburg'u 6-2'lik skor ile mağlup etti.
Dev maçta kazanan Arsenal: Bayern Münih bir ilki yaşadı!
Dev maçta kazanan Arsenal: Bayern Münih bir ilki yaşadı! Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 3-1 mağlup etti.