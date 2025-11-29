Bayern Münih, sahasında uzatmalarda güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 19:56:00
Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, sahasında St. Pauli'yi 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, St. Pauli'yi konuk etti.

Allianz Arena'daki oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı..

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Raphael Guerreiro, 90+3. dakikada Luis Diaz ve 90+6.dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

St. Pauli'nin tek golünü ise 6. dakikada Andreas Hountondji attı. 

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü.

St. Pauli'nin ise ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Bayern Münih'te Sacha Boey mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, 32 puana yükseldi. St. Pauli ise puanını 8 yaptı.

Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. St. Pauli, Köln'e konuk olacak.

#Bundesliga #Bayern Münih #st. pauli

