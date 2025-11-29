Bayern Münih, sahasında uzatmalarda güldü!

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, St. Pauli'yi konuk etti.
Allianz Arena'daki oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı..
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Raphael Guerreiro, 90+3. dakikada Luis Diaz ve 90+6.dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
St. Pauli'nin tek golünü ise 6. dakikada Andreas Hountondji attı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü.
St. Pauli'nin ise ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
Bayern Münih'te Sacha Boey mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, 32 puana yükseldi. St. Pauli ise puanını 8 yaptı.
Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. St. Pauli, Köln'e konuk olacak.