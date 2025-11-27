Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev maçta kazanan Arsenal: Bayern Münih bir ilki yaşadı!

27.11.2025 10:41:00
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.,

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Jurrien Timber, 69. dakikada Noni Madueke ve 77. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

ARSENAL 5'TE 5 YAPTI

Bayern Münih'in tek golünü ise dakika 32'de Lennart Karl attı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Öte yandan Bayern Münih, Devler Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Premier Lig devi Arsenal, bu karşılaşmanın ardından puanını 13 yaparak Devler Ligi'nin 5. haftasını lider kapattı. Bayern Münih, 12 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Arsenal, Club Brugge deplasmanına gidecek. Bayern Münih, Sporting CP'yi ağırlayacak.

