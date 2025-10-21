Bayern Münih'ten Vincent Kompany kararı: Resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 14:29:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, 39 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kulübün açıklamasında, Mayıs 2024'ten bu yana takımın başında bulunan Kompany ile 2029'a kadar sürecek yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMUŞTU

Kompany yönetimindeki Bayern Münih, geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşüne yer verilen 39 yaşındaki teknik direktör, "Bu kulüpte çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım ve teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

