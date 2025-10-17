Bayern Münih'ten Nico Schlotterbeck iddialarına yanıt!

Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki Alman stoperi Nico Schlotterbeck, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Başta Real Madrid ve Bayern Münih olmak üzere birçok kulübün radarında olan başarılı savunmacı için Dortmund yönetimi harekete geçti.

Alman ekibi, sözleşmesi 2027'ye kadar süren Schlotterbeck'in uzun vadeli planlarda yer almasını istiyor ve oyuncunun kontratını güncelleyerek olası transfer spekülasyonlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bayern Münih cephesi ise iddialara temkinli yaklaşıyor. Sportif Direktör Max Eberl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakip takım oyuncuları hakkında konuşmak istemiyorum. Tah, Min-Jae ve Upamecano gibi çok iyi savunma oyuncularımız var. Şu anda bizim için en önemli konu Upamecano'nun sözleşmesinin uzatılması. Başka konular gündeme geldiğinde, transfer piyasasına bakacağız. Bugün bu konuda yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.