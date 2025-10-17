Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarunas Jasikevicius'tan Bayern Münih galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: 'Savaştık, savaştık ve savaştık'

Sarunas Jasikevicius'tan Bayern Münih galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: 'Savaştık, savaştık ve savaştık'

17.10.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sarunas Jasikevicius'tan Bayern Münih galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: 'Savaştık, savaştık ve savaştık'

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık. Bunu söylediğime, konuştuğumuza bile inanamıyorum. Gardlarımız iyi kararlar aldı. Birinci çeyrekte 9 top kaybımız vardı ve iyi değildik ama bizim için iyi bir galibiyet oldu" diye konuştu.

İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "İlk çeyrekte sorunumuz savunmada değildi hücumdan dolayıydı. 9 top kaybından rakibimiz 11 sayı üretti. Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu sezon özellikle sakat olanları limitli oynatmaya çalışıyoruz. Çok idmana vakitleri yok. Sağlıklı oldukları an oynamaya hazırlanıyorlar. Doktorlarla beraber ne kadar süre alacaklarını belirliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Bayern Münih #Sarunas Jasikevicius

İlgili Haberler

Bayern Münih evine eli boş dönüyor! Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de kabusu sona erdi!
Bayern Münih evine eli boş dönüyor! Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de kabusu sona erdi! EuroLeague'in beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bayern Münih'i 88- 73 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2...
Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2... Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden!
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Fenerbahçe yönetimi, yeni bir yapılanma kapsamında A Takım Scout ekibinden 4 isim ile yolları ayırdı.