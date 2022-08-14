Bayern Münih-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:58

Bundesliga’da ikinci hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Bayern Münih, Wolfsburg’u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.

Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih ligin ilk maçında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 mağlup etmişti.

Wolfsburg ise kendi evinde ağırladığı Werder Bremen ile 2-2’lik skorla berabere kalmıştı.