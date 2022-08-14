Bayern Münih-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, kendi evinde Wolfsburg’u ağırlayacak. Karşılaşma saat 18:30’da başlayacak.
Bundesliga’da ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Bayern Münih, Wolfsburg’u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.
Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih ligin ilk maçında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 mağlup etmişti.
Wolfsburg ise kendi evinde ağırladığı Werder Bremen ile 2-2’lik skorla berabere kalmıştı.
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