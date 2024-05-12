Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında kendi sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:06
Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Ralph Hasenhüttl'ın ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Stuttgart deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Wolfsburg ise kendi sahasında ağırladığı Darmstadt 98'i 3-0 mağlup etmişti.


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