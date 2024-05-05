Şampiyon Leverkusen, 5 golle seriyi sürdürdü!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 22:49

Güncelleme: 05.05.2024 - 22:49

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Leverkusen, 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Xabi Alonso'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Granit Xhaka, 44. dakikada Patrik Schick, 57. dakikada penaltıdan Exequiel Palacios, 77. dakikada Jeremie Frimpong ve 89. dakikada penaltıdan Victor Boniface attı. Ev sahibi Frankfurt'un tek golü 32. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğunu üç hafta önce ilan eden Leverkusen, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 48 maça yükseltti. Alman ekibi, Avrupa'da Benfica'nın 48 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

Bayer Leverkusen, bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 84'e yükseltti. Frankfurt, 45 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Bochum deplasmanına gidecek. Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında ise perşembe günü sahasında Roma'yı ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.