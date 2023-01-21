Bayern Münih'in Bundesliga'daki serisi sona erdi
Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig'e konuk oldu..
Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Karşılaşmanın 30. dakikasında Goretzka'nın attığı gol VAR'dan dönerken 37. dakikada Choupo-Moting'in golüyle Bayern ilk yarıyı önde tamamladı.
Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Halstenberg skoru eşitlerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Bu sonuçla Bayern 6 maç sonra puan kaybederek 35 puana yükseldi. Leipzig ise puanını 29'a çıkardı.
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