Bayern Münih'in çalıştırıcısı Nagelsmann'a 450 kişiden ölüm tehdidi

15 Nisan 2022 Cuma, 18:07

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Villarreal eşleşmesinin favorisi Bayern Münih, İspanyol ekibine 2 maç sonunda üstünlük kuramadı ve turnuvaya veda etti.

Bavyera ekibinin taraftarlarından bazıları elenmeyi kaldıramadı ve teknik direktör Julian Nagelsmann'ı tehdit etti. Alman çalıştırıcı sosyal medyadan kendisine ve annesine zorbalık yapıldığını söyledi.

Muhabirlere konuşan 34 yaşındaki çalıştırıcı, "Eleştirilerle iyi başa çıkabilirim. Ancak Instagram'dan 450 ölüm tehdidi almak farklı bir durum. Genelde her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de yaşıyordum. Aslında okumuyorum ve çok mesaj siliyorum. Birçok insanın beni öldürmek istediği açık. Ama hiç ilgisi olmayan annemi de vurmak istiyorlar" dedi.

"Bununla nasıl başa çıkabilirim?" diyen Nagelsmann, "Önemsemiyorum. İnsanlar istediklerini yazabilir ama bu yazdıkları biraz fazla, anlayamıyorum" diye konuştu.

Sezon başında Bayern Münih'in başına geçen Julian Nagelsmann, Bavyera ekibiyle 28 maçta görev aldı. Alman devi 20 galibiyet alırken, sahadan 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı.