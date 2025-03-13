Bayern Münih, Kimmich'in sözleşmesini uzattı

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joshua Kimmich ile sözleşme uzattığını açıkladı

Bayern Münih, Kimmich'in sözleşmesini uzattı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:47

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak" bilgisi verildi.

Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.


Etiketler: #Joshua Kimmich #Bayern Münih #Sözleşme

İlgili Haberler

Kimmich'ten Toni Kroos'a veda!

Kimmich'ten Toni Kroos'a veda!
Joshua Kimmich galibiyetin anahtarını paylaştı: 'Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından...'

Joshua Kimmich galibiyetin anahtarını paylaştı: 'Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından...'
Joshua Kimmich'ten geleceği için açıklama!

Joshua Kimmich'ten geleceği için açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler