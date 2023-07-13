Bayern Münih'te Sadio Mane istenmeyen adam ilan edildi
Bayern Münih, yüksek maaşı nedeniyle Sadio Mane ile yolları ayırmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier League ekibi Liverpool'dan Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, beklenmedik bir kararla kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.
Alman basınından Kicker'ın haberine göre, Bayern, gelecek sezon kadro planlamasında Senegalli yıldızı düşünmüyor.
Mane'nin maaşının yüksekliği nedeniyle Bayern Münih'in bu yaz transfer döneminde ondan vazgeçmeye hazır olduğu bildirilirken yıldız ismin kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı kaydedildi.
38 MAÇTA FORMA GİYDİ
Senegalli oyuncu, Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon toplamda 38 karşılaşmada sahada yer aldı ve 12 gol ile 6 asistlik önemli bir performans sergiledi.
Mane'nin Liverpool kariyerine geri dönebileceği veya başka bir büyük Avrupa kulübüne transfer olabileceği dedikodular arasında bulunuyor.
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