Bayern Münih'te teknik direktör adayları belli oldu!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Thomas Tuchel'in görevden alınması durumunda Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Alman ekibinin listesinde Zinedine Zidane da yer aldığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:44
Bayern Münih'te teknik direktör adayları belli oldu!
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Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmayı planlayan Bayern Münih'te teknik adamlık koltuğu için öne çıkan isim belli oldu.

İLK ADAY XABI ALONSO

The Athletic'in haberine göre; Bayern Münih yönetimi, ligde Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio'ya 1-0 yenilen takımın teknik heyetini değiştirmeye sıcak bakıyor.

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Haberde; Thomas Tuchel'in görevden alınmasının planlandığı yazılırken, Bayern yönetiminin görev için belirlediği 1 numaralı adayın Xabi Alonso olduğuna yer verildi.

Öte yandan haberde, sezon sonuna kadar Hansi Flick'in takımın başına getirilmesi fikrinin ise bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından reddedildiği belirtildi. Bu kararda Flick'in Alman Milli Takımı'nın başında aldığı olumsuz sonuçların etkili olduğu kaydedildi.

Xabi Alonso

XABI'Yİ LIVERPOOL DA İSTİYOR

Sezon sonunda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool'un da teknik direktörlük görevi için belirlediği ilk isim Xabi Alonso konumunda. Öte yandan Bayer Leverkusen yönetimi de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı ve Xabi Alonso'yu takımın başında tutmayı hedefliyor.

Xabi Alonso'nun Leverkusen'i, bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 28 galibiyet 4 beraberlik elde etti henüz mağlup olmadı.

Zinedine Zidane

ZINEDINE ZIDANE DA GÜNDEMDE

Öte yandan İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bayern Münih yönetiminin, Thomas Tuchel'in yerine yerine düşündüğü adaylar arasında Zinedine Zidane da var.

Haberde; Alman devinin geçen Lazio maçı öncesi başarılı çalıştırıcı ile temasa geçtiği aktarıldı. Zidane'ın bu teklifi nasıl yaklaşacağı bilinmezken, Bayern yönetiminin Zidane'ı ikna etmek için uğraş vereceği yazıldı.

Real Madrid dışında herhangi bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam 2019 yılından beri boşta.


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