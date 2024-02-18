Bayern Münih şampiyonluk yarışında ağır yara aldı!

Bundesliga 22. hafta maçında Bayern Münih, öne geçtiği maçta Bochum'a 3-2 kaybetti ve zirvenin 8 puan gerisine düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 22:02
Bayern Münih şampiyonluk yarışında ağır yara aldı!
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Bundesliga 22. hafta maçında Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Vonovia Stadyumu'nda oynanan maçı Bochum 3-2 kazandı. 

Bayern Münih 14. dakikada Jamal Musiala ile öne geçti ancak skoru koruyamadı. Ev sahibi Bochum, 38. dakikada Takuma Asano ile skoru eşitlerken, 44. dakikada Schlotterbeck ile 2-1 öne geçti.

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ÜST ÜSTE İKİNCİ KIRMIZI

Ev sahibi ekip Bochum, 77. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Kevin Stöger, 78. dakikada takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Bayern'de penaltıya sebebiyet veren Upamecano, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında da kırmızı kart gören Upamecano, üst üste ikinci maçta da kırmızı kart görmüş oldu. 

Karşılaşmada son sözü Harry Kane söyledi. Bayern'de 87. dakikada sahneye çıkan İngiliz oyuncu, takımının ikinci golünü kaydetse de puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, üst üste ikinci mağlubiyetini alarak lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü. Bochum ise bu galibiyetle birlikte puanını 25 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Bochum, M'Gladbach deplasmanına gidecek.


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