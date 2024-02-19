Bayern Münih'te şoke eden tartışma: Yardımcı antrenörün üzerine yürüdü!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in, Bochum ile oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası yardımcı antrenör Zsolt Löw ile tartıştığı iddia edildi.
Bayern Münih'te son dönemde sular durulmuyor. Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum ile oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel'in geleceği tartışılırken, Almanya'dan takımla ilgili flaş bir iddia geldi.
Bild'de yer alan habere göre, Joshua Kimmich, Bochum ile oynanan ve 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından takımın yardımcı antrenörü Zsolt Löw ile tartışma yaşadı ve Löw'ün üzerine yürüdü.
'NELER OLDUĞUNU BİLİYORUM'
Takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'in ise bu olayı küçümsediği belirtildi. Alman teknik adam, söz konusu olay için, "Neler olduğunu biliyorum. Bu kamuoyuna açıklanmak için bir şey değil, soyunma odasındayız. Bu duygusal bir durum" sözlerini kullandı.
Joshua Kimmich
LEVERKUSEN MAÇININ ETKİSİ
Bayern Münih'in kaptanı Joshua Kimmich'in, ligde Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçta yedek kalmasının da Alman futbolcunun sinirlerinin gerilmesine neden olduğu öne sürüldü. Sakatlığı sonrası Leverkusen maçına yetişmek için çok çalışan deneyimli oyuncunun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması sonrası bir hayli sinirlendiği kaydedildi.
NAGELSMANN - TUCHEL FARKI
Bayern Münih'te bir önceki teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde saha içindeki önemli isimlerden biri olan Kimmich'in, son dönemde bu özelliğini kaybettiği aktarıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında takımdan ayrılma düşüncesinin de bu nedenle olduğu öne sürüldü.
HAYAL KIRIKLIĞINI GÖSTERİYOR
Kimmich'in, Bochum maçının ardından yaşadığı patlamanın takımdaki kötü sonuçlar ve kişisel durumu nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını gösterdiği ifade edildi.
Bayern Münih'te bu sezon 26 maçta süre bulan Joshua Kimmich, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
SON 3 MAÇTA MAĞLUBİYET
Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ve Bochum ile oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih, lider Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü.
Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise Lazio'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- İYİ Parti'de kritik istifa