Thomas Tuchel'den Ronaldo ve Lewandowski iddialarına yanıt
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski iddialarına yanıt verdi. Tuchel, "İlk hedefimiz defans bölgesini güçlendirmek" dedi.
Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ve Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan Robert Lewandowski hakkındaki iddialara yanıt verdi.
"HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEYE İHTİYACIMIZ YOK"
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Alman çalıştırıcı, "Yorum yapmaktan kaçmayacağım. Şu an için hücum hattını daha da güçlendirmeye ihtiyacımız yok. Bir defans oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere bu bir sır değil" dedi.
Chelsea son olarak Manchester City'nin yıldız kanat oyuncusu Raheem Sterling'i 56 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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