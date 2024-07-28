Bayern'e yeni transferinden kötü haber: Sahalardan uzun süre uzak kalacak...

Bayern Münih, yeni transferi Hiroki Ito'nun hazırlık maçında ayağının kırıldığını ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:31
Bayern'e yeni transferinden kötü haber: Sahalardan uzun süre uzak kalacak...
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Bayern Münih, hazırlık maçında Bölgesel Lig takımı Düren ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih'in bu yaz Stuttgart'tan kattığı Hiroki Ito maçta büyük talihsizlik yaşadı. Savunma oyuncusunun ayağının kırıldığı öğrenildi. 

Bayern Münih sportif CEO'su Max Eberl oyuncuları için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" sözlerini sarfetti. 

Hiroki Ito, 23.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. 


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