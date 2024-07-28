Bayern'e yeni transferinden kötü haber: Sahalardan uzun süre uzak kalacak...
Bayern Münih, yeni transferi Hiroki Ito'nun hazırlık maçında ayağının kırıldığını ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bayern Münih, hazırlık maçında Bölgesel Lig takımı Düren ile 1-1 berabere kaldı.
Bayern Münih'in bu yaz Stuttgart'tan kattığı Hiroki Ito maçta büyük talihsizlik yaşadı. Savunma oyuncusunun ayağının kırıldığı öğrenildi.
Bayern Münih sportif CEO'su Max Eberl oyuncuları için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" sözlerini sarfetti.
Hiroki Ito, 23.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi.
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