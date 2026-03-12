Bazı kulüplerin talebi olmuştu... TFF'den yabancı VAR için karar!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 25. haftasının ardından yabancı VAR hakemi yeniden gündeme geldi. Süper Lig'de bazı kulüpler, maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapmasını talep ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

HT Spor'da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde yabancı VAR hakemleriyle ilgili herhanbir bir planlama yok. Haberde, TFF'nin liglerde son haftalara girilirken federasyonların kaliteli hakemlerini göndermediği belirtildi ve göreve getirilecek olası yabancı hakemlere herhangi bir ceza verilemeyeceğinden duyulan endişe dile getirildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Kupası'ndaki kura çekimi öncesinde yabancı VAR hakemi talebini tekrarlamıştı. Adalı açıklamasında Galatasaray'ın bu yönde bir talebi olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık. Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı şeyleri gündeme getiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu konuyla ilgili, "Biz yerli veya yabancı hakem diye değil, iyi ve kötü hakem diye ayrım yapıyoruz. Biz bunu 2 sene önce istedik. İki sene önce yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz. Biz ne istediklerini anlamıyoruz. 10 kişi oynayan takım biziz. 8 kişi mi oynamamız lazım ki insanlar bizimle alakalı konuşmasın? En çok zararı biz görüyoruz. Bununla ilgili konuşmadığımız için tepki görüyoruz. Biz iyi ve kötü hakem ayrımı yapıyoruz. Türk hakemlerine de güveniyoruz. Aralarında çok iyi hakemler var. Ancak 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR'ın gerekli olduğunu söylüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi artıyor. Bundan sonraki kalan maçlarda keşke Video Yardımcı Hakem'de (VAR) yabancılar olsun. Hatta oynanan müsabakanın iki temsilcisi VAR odasında oturup konuşmaları dinlesin, kulüplerine rapor etsin. Ondan sonra bir sıkıntı kalmaz" demişti.