11.03.2026 17:32:00
TFF'den yabancı VAR hakemi açıklaması: 'Ligin daha doğru devam etmesi açısından...'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, yabancı VAR hakemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden yabancı VAR hakemi için talep olduğunu açıkladı.

"KULÜPLERDEN YABANCI VAR İÇİN YAZI GELDİ"

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrası basın mensuplarının yabancı VAR hakemi hatırlatması üzerine Mecnun Otyakmaz "Evet, bugün öyle bir yazı da benim elime ulaştı. Tabii ki arkadaşlar, bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil; yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir. Ancak hakemlerimize güvenmemiz lazım, onları desteklememiz lazım, onlara huzurlu bir iklim sağlamamız lazım ki onlar doğru kararı vermekte zorlanmasınlar. Aynı iklimi VAR hakemlerimize de tanıdığımız zaman, onları programlarda, dışarıda basın-yayın yoluyla boğmadığımız takdirde onların çok daha rahat karar verebileceğini düşünüyorum" dedi.

"YABANCI VAR'I DEĞERLENDİRİRİZ AMA..."

Açıklamalarına devam eden Mecnun Otyakmaz "Ligin daha doğru devam etmesi açısından eğer gerçekten yabancı VAR hakemine ihtiyaç olursa bunu da değerlendirmek lazım. Ama kimse görevinin başındaki iyi bir VAR hakemini de tutup Türkiye'ye göndermez diye de düşünüyorum. Yani iyi bir VAR hakemi bulmakta da zorluk çekilebilir. Ama kendi düşüncem; Türk hakemlerimize görev verelim, onlara huzurlu bir iklim sağlayalım, ondan sonra onlardan performans bekleyelim" değerlendirmesini yaptı.

İlgili Konular: #hakem #Mecnun Otyakmaz #yabancı VAR hakemi

