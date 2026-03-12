TFF cephesinden Leroy Sane'nin derbideki pozisyonu için açıklama!

Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri Jouni Hyytia ve Joao Capela, TRT Spor'da özel bir yayına katıldı. Joao Capela, Süper Lig'de son haftalardaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili tek tek değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisininin ikinci yarısında Osimhen'in pozisyonuyla ilgili Capela, "Bazen oyuncu stadyum gürültüsünden hakem düdüğünü duymaz. Buradaki durumda her iki takımdan da oldu bu, hakemi maçı durdurdu, oyuncular bunu fark etti. Bu sportmenlik dışı bir hareket. Hakem düdüğü çaldıktan sonra Osimhen başını çevirip hakeme baktı ve ondan sonra topa vurdu. Bu sportmenlik dışı bir hareket olarak sarı karttır" dedi.

Leroy Sane'nin derbide gördüğü kırmızı kart için Capela şunlar söyledi:

"Çok güçlü ve adil olmayan bir temas var. Ortada top yok. Bu ciddi bir faul. Oyuncunun güvenliği ve sağlığı açısından da önemli. Sane bu kırmızı kartı kabul etti. Oyuncu isteyerek yaptı demiyoruz, isteyerek yapmadı ama bazen rakibin güvenliğini tehlikeye atabiliyoruz. Bu kırmızı kart. Ciddi bir faul."

Sane'nin derbinin ilk yarısında Kristjan Asllani'ye müdahalesi içinse Capela, "Bu sınırda bir pozisyon. Hakemin verdiği sarı kart doğru. Bu kıyaslamaları yapıp bunları anlatıyoruz. Buna benzer birçok farklı karar var. UEFA'nın böyle bir pozisyon için kararı var. Sınırda bir pozisyon. Hakemin Sane'ye sarı kart kararı doğru" açıklamasında bulundu.

Capela, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Müldür'ün pozisyonu içinse şu ifadeleri kullandı:

"Bu pozisyonda iki tane temas var. Birinci temas bundan önce, ikincisi de kazara temas var. Burada oyuncu topla kafayla oynamaya çalışıyor ve onun görüşünü engelliyor, bakın. Ve futbolcunun da topla oynama becerisini engelliyor. Eğer size çarparsam ve topla oynamaya devam edebilirseniz sıkıntı yok. Ama size çarparım da topla oynamaya devam edemezseniz işte orada sıkıntı. O zaman birincisi penaltı. Burada VAR müdahale etmedi. Bu da VAR'ın yanlış yorumlaması ve kaçırılmış bir VAR müdahalesi."