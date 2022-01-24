BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00
BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler