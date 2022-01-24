BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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