BBC muhabirinden İran teknik direktörü Queiroz'u kızdıran 'milli marş' sorusu

25 Kasım 2022 Cuma, 12:15

İran Milli Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda pazartesi günü İngiltere'ye 6-2 yenildikleri maçtan önce ülkelerinde devam eden rejim karşıtı protestolara destek için İran milli marşı okunması sırasında sessiz kaldı.

Bu olayın ardından İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un bir BBC muhabiriyle yaşadığı diyalog gündem oldu.

Basın toplantısı sonrası BBC İran muhabiri Shaimaa Khalil'in 'siyasi soru' sorduğunu düşnen Queiroz, "Neden Gareth Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" diyerek yanıt verdi.

İranlı forvet Mehdi Taremi'ye Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesini protesto edenlere bir mesaj verip vermeyeceği sorusundan rahatsız olan Queiroz, "Siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi? Bu basın özgürlüğüdür, cevap vermemek ve konumumuza saygı duyulmasını beklemek bizim hakkımızdır" diye konuştu.