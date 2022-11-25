Kayserispor Başkanı Gözbaşı’ya 'Çirkin kadın' diyen sanığa 2 yıl hapis istemi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından 'Çirkin kadın' diye hakaret ettiği iddiasıyla Kemal Y. hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Kemal Y., "Muhtemelen 'Fener'in yardımcısı' demek isterken, klavye otomatik yazmış olabilir. 'Çirkin kadın' tabirini yazdığımı hatırlamıyorum" dedi.

DHA
25 Kasım 2022 Cuma, 10:26
Kayserispor Başkanı Gözbaşı’ya 'Çirkin kadın' diyen sanığa 2 yıl hapis istemi
Abone Ol google-news

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta, Kayseri'de meydana geldi. Kemal Y., iddiaya göre, Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından "Bu çirkin kadın Fener'in yalakası zaten" diye yorum yaptı.

Şikayet üzerine Mehmet Y. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Kemal Y., "Söz konusu yorumu hatırlamıyorum. Muhtemelen

'Fener'in yardımcısı' demek isterken, klavye otomatik yazmış olabilir. 'Çirkin kadın' tabirini yazdığımı hatırlamıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım" dedi.
Mehmet Y., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

 


Berna Gözbaşı kayserispor hapis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler