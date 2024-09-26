Becao'dan Union Saint-Gilloise açıklaması: 'Derbi sonrası tek düşüncemiz kazanmaktı'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 23:39

Güncelleme: 26.09.2024 - 23:39

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Rodrigo Becao, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

'TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAKTI'

Brezilyalı savunma oyuncusu, "Böylesine bir derbi oynadığınız zaman, kaybettiyseniz hemen bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki telafi edebilesiniz. Hocamız bunu istedi, kazanmayı hedefledik. İyi oynadık. Antrenmanlarda tek düşüncemiz bu maçı kazanmaktı ve istediğimizi aldık" dedi.

'FİZİKSEL OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM'

Fiziksel durumuyla ilgili konuşan Becao, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her zaman kendimi hazır tutuyorum. Kimin oynayacağı hocamızın kararı. Ben fırsat gelince hazır olmak için çalışıyorum, çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugün takımıma yardım ettiğim, kazandığımız için mutluyum. Bu durumda kazanan Fenerbahçe oluyor" ifadelerini kullandı.

'İKİLİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR'

Açıklamalarını sürdüren Becao, "Stoper ikilisi sürekli değişiyor, çünkü takımda çok fazla kalite ve opsiyon oluyor, kazananı Fenerbahçe oluyor. Forma şansı geldiği zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

'SAVUNMADA HATALAR VARDI'

Becao son olarak, "Herkesin kendi fikri var. Takım olarak kaybediyoruz, genele bakmak gerekiyor. Derbiyi kaybedince savunmada da hatalar vardı, sahada değildim ama olmak isterdim. Derbiyi kaybettiysek daha iyi savunma yapmalıydık diyebiliriz. Tüm takım kendine bakıp kendini geliştirmeli" şeklinde konuştu.