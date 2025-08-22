Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beklenen transfer gerçekleşti... Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Beklenen transfer gerçekleşti... Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'da!

22.08.2025 14:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beklenen transfer gerçekleşti... Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon Euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #west ham united

İlgili Haberler

Transferde kesenin ağzını açtı... Fenerbahçe'den yıldız oyuncuya rekor bonservis!
Transferde kesenin ağzını açtı... Fenerbahçe'den yıldız oyuncuya rekor bonservis! Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Antony'nin transferi için 45 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı: İmza için İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı: İmza için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez bugün İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe taraftarına flaş Mourinho çağrısı: 'Sosyal medyadan yazın'
Fenerbahçe taraftarına flaş Mourinho çağrısı: 'Sosyal medyadan yazın' Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Benfica ile golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi.