Beklenen transfer gerçekleşti... Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon Euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.