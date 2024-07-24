Beklenen transfer gerçekleşti: Fenerbahçe, En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:35
Beklenen transfer gerçekleşti: Fenerbahçe, En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi!
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Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN NESYRI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaparak transferi duyurdu.

 

SEZON PERFORMANSI

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı


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