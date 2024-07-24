Beklenen transfer gerçekleşti: Fenerbahçe, En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DEN NESYRI PAYLAŞIMI
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaparak transferi duyurdu.
July 24, 2024
SEZON PERFORMANSI
Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı
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