Belçika 3 puanı 2 golle aldı: E Grubu'nda takımlar eşitlendi!
Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.
EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 2-0 kazandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ile 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.
LUKAKU'NUN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Belçika'da Romelu Lukaku, karşılaşmanın 63. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Slovakya karşısında attığı 2 gol de iptal edilen Lukaku'nun EURO 2024'teki iptal olan gol sayısı 3 oldu.
Önceki sezon Gaziantep FK'de kiralık oynayan Denis Draguş 81 dakika sahada kaldı. Gaziantep FK'li Florin Nita maçta 90 dakika, Deian Sorescu ise 1 dakika görev aldı. Galatasaraylı Cicaldau maçta süre almadı.
E GRUBU PUAN DURUMU
Bu skorla birlikte Belçika, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. İlk maçını kazanan Romanya 3 puanda kaldı. Grubun diğer ekipleri Slovakya ve Ukrayna'nın da üçer puanı bulunuyor.
Grubun son maçlarında Belçika, Ukrayna ile karşılaşacak. Romanya ise Slovakya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.
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