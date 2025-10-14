Cumhuriyet Gazetesi Logo
Belçika 6 gollü maçta üç puanı kaptı!

Belçika 6 gollü maçta üç puanı kaptı!

14.10.2025 00:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Belçika 6 gollü maçta üç puanı kaptı!

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Galler'i 4-2 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Galler'e konuk oldu.

Cardiff City Stadyumu'ndaki mücadeleyi Belçika, 4-2'lik skorla kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri, 18. ve 76. dakikalarda penaltıdan Kevin De Bruyne, 24. dakikada Thomas Meunier ve 90. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

Galler'in gollerini ise 8. dakikada Joe Rodon ve 89. dakikada Nathan Broadhead attı.

Bu sonucun ardından Belçika, puanını 14'e yükseltti. Galler, 10 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Belçika, Kazakistan deplasmanına gidecek. Galler, Lihtenştayn'a konuk olacak.

İlgili Konular: #Belçika #Galler #2026 FIFA Dünya Kupası

İlgili Haberler

Almanya deplasmanda Nick Woltemade ile güldü!
Almanya deplasmanda Nick Woltemade ile güldü! Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Fransa, İzlanda deplasmanından çıkamadı!
Fransa, İzlanda deplasmanından çıkamadı! Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya'da tarihi maç: 66 gol atıldı!
Almanya'da tarihi maç: 66 gol atıldı! Mesopotamien 2, Almanya'nın Hamburg bölgesindeki amatör ligde karşılaştığı Moorburg'u 66-0 mağlup etti.