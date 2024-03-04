Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin dönüşünü duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyordu. Sarı-lacivertli ekip Türk futbolcusu hakkında sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:21
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin dönüşünü duyurdu!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci hakkındabir paylaşım yaptı.

İRFAN CAN DÖNÜYOR

Kulüpten yapılan paylaşımda İrfan Can Kahveci'nin idmandan bir fotosu kullanılarak "kum saati emojisi" kullanıldı. Bu paylaşım yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceği yorumlarını artırdı ve taraftarlarda heyecan uyandırdı.

 


fenerbahçe haberleri irfan can kahveci haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'dan TOFAŞ'a 32 sayı fark!

Fenerbahçe Beko'dan TOFAŞ'a 32 sayı fark!
Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'de Becao'nun son durumu belli oldu!

Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'de Becao'nun son durumu belli oldu!
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!
Bilim insanları uyarıyor: Gazlı içecek tüketimini haftada 2 kutudan az tutun!

Bilim insanları uyarıyor: Gazlı içecek tüketimini haftada 2 kutudan az tutun!
Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu