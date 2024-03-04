Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin dönüşünü duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyordu. Sarı-lacivertli ekip Türk futbolcusu hakkında sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci hakkındabir paylaşım yaptı.
İRFAN CAN DÖNÜYOR
Kulüpten yapılan paylaşımda İrfan Can Kahveci'nin idmandan bir fotosu kullanılarak "kum saati emojisi" kullanıldı. Bu paylaşım yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceği yorumlarını artırdı ve taraftarlarda heyecan uyandırdı.
March 4, 2024
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