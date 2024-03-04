Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının saatinin değiştiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:52
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!
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TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 21.00 olarak açıklanan saatinin değiştiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada maç saatinin 21.30'a alındığı ifade edildi.

İşte yapılan açıklamanın tamamı;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."


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