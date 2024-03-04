Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının saatinin değiştiğini duyurdu.
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 21.00 olarak açıklanan saatinin değiştiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada maç saatinin 21.30'a alındığı ifade edildi.
İşte yapılan açıklamanın tamamı;
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- Enflasyon rakamları açıklandı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi