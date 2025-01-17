Belçika'da Tedesco dönemi sona erdi

Belçika Futbol Federasyonu, Domenico Tedesco'yu milli takım teknik direktörlük görevinden aldı.

Belçika'da Tedesco dönemi sona erdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:27

Belçika Milli Takımı'nda Domenico Tedesco dönemi sona erdi.

Belçika Futbol Federasyonu, Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Belçika'nın başında 24 maça çıkan 39 yaşındaki teknik adam, 12 galibiyet, 6 yenilgi ve 6 beraberlik ile 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.


Etiketler: #Domenico Tedesco #Belçika Milli Takımı #ayrılık

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