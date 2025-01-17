Belçika'da Tedesco dönemi sona erdi
Belçika Futbol Federasyonu, Domenico Tedesco'yu milli takım teknik direktörlük görevinden aldı.
Belçika Milli Takımı'nda Domenico Tedesco dönemi sona erdi.
Belçika Futbol Federasyonu, Tedesco ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Belçika'nın başında 24 maça çıkan 39 yaşındaki teknik adam, 12 galibiyet, 6 yenilgi ve 6 beraberlik ile 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.
Etiketler: #Domenico Tedesco #Belçika Milli Takımı #ayrılık
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