Milli takım kadrosuna çağırılmamıştı: Tedesco'dan Batshuayi açıklaması!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi. Domenico Tedesco bu kararı hakkında, "Çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:28
Milli takım kadrosuna çağırılmamıştı: Tedesco'dan Batshuayi açıklaması!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, 43 maçta 24 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.

Resmi maçlarda her 78 dakikada 1 gol sevinci yaşayan Batshuayi, ülkesinden gelen haberle büyük üzüntü yaşadı.

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, EURO 2024 kadrosunu açıkladı ve Fenerbahçe'nin yıldızını davet etmedi.

'ÇOK ZORDU, ÇÜNKÜ HARİKA BİR ÇOCUK'

Tedesco, bu kararı için "Çok zordu. Çünkü o harika bir çocuk. Durumu açıklamak için onu aradım. İki forvetle başlıyoruz. Özellikle Trossard ve De Ketelaere'ye sahip olduğumuz için bu mantıklı bir karar. Çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal" diye konuştu.


fenerbahçe haberleri michy batshuayi haberleri Domenico Tedesco haberleri Belçika haberleri

İlgili Haberler

Belçika, EURO 2024 kadrosunu açıkladı: Yıldız oyuncuya milli takım şoku!

Belçika, EURO 2024 kadrosunu açıkladı: Yıldız oyuncuya milli takım şoku!
Alexander Djiku'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Seni seviyorum Fenerbahçe'

Alexander Djiku'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Seni seviyorum Fenerbahçe'
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü...'

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nefis Arnavut böreği tarifi

Nefis Arnavut böreği tarifi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sandık Kokusu'na flaş isim: Komiser Kemal'i canlandıracak

Sandık Kokusu'na flaş isim: Komiser Kemal'i canlandıracak
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim

Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim
Bülent Uygun açıkladı: İki dev takım, Manaj transferinde karşı karşıya!

Bülent Uygun açıkladı: İki dev takım, Manaj transferinde karşı karşıya!
Meteoroloji açıkladı: 29 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 29 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'

Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho iddialarına yalanlama: 'Cumartesi günü...'
Erkekleri kalbinden vuran kokular…

Erkekleri kalbinden vuran kokular…