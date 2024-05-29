Milli takım kadrosuna çağırılmamıştı: Tedesco'dan Batshuayi açıklaması!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:28

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:28

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, 43 maçta 24 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.

Resmi maçlarda her 78 dakikada 1 gol sevinci yaşayan Batshuayi, ülkesinden gelen haberle büyük üzüntü yaşadı.

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, EURO 2024 kadrosunu açıkladı ve Fenerbahçe'nin yıldızını davet etmedi.

'ÇOK ZORDU, ÇÜNKÜ HARİKA BİR ÇOCUK'

Tedesco, bu kararı için "Çok zordu. Çünkü o harika bir çocuk. Durumu açıklamak için onu aradım. İki forvetle başlıyoruz. Özellikle Trossard ve De Ketelaere'ye sahip olduğumuz için bu mantıklı bir karar. Çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal" diye konuştu.