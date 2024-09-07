Belçika'dan 3 gollü başlangıç!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, sahasında İsrail'i 3-1 mağlup etti.

Belçika'dan 3 gollü başlangıç!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:38

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 ilk maçında Belçika, sahasında İsrail ile karşı karşıya geldi. Belçika, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 21 ve 52. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne ve 48. dakikada Youri Tielemans attı. İsrail'in tek golünü 36. dkaikada Timothy Castagne kendi kalesine attı.

Belçika'da Lois Openda, 56. dakikada penaltıdan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Belçika, gruba 3 puanla başladı. İsrail, ilk maçta puan alamadı.

Belçika, grupta bir sonraki maçta Fransa deplasmanına gidecek. İsrail, İtalya'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Belçika #israil #UEFA Uluslar A Ligi

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