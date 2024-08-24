Süper Lig'den Belçika'ya transfer
Samsunspor'un kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika'ya transfer oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika 1. Lig takımlarından Mechelen'e transfer oldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Benito Raman'ın Mechelen'e bonservis ücreti karşılığında transfer olduğu duyuruldu.
Açıklamada, Belçikalı oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Spor Haberleri
- Arsenal, Aston Villa deplasmanında!
- Tottenham'ın rakibi Everton
- Manchester City'nin rakibi Ipswich Town
- Manchester United, Brighton deplasmanında
- Muslera'nın son durumu belli oldu!
- Süper Lig'den Belçika'ya transfer
- Gyökeres hat-trick yaptı, Sporting 5-0 kazandı!
- PSG, Montpellier'e gol oldu yağdı!
- U16 Kadın Milli Basketbol Takımı, Romanya'ya takıldı!
- Fatih Tekke: 'Beklediğimiz oyuncular var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor