Galatasaray ile yollarını ayırmıştı: Süper Lig ekibi Leo Dubois'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Fransız sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 17:17
Galatasaray ile yollarını ayırmıştı: Süper Lig ekibi Leo Dubois'i kadrosuna kattı!
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Fransız sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Leo Dubois'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'HEDEFLERİMİZE BERABER ULAŞACAĞIZ'

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Dubois, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes" dedi.

'TRANSFER DÖNEMİNİN BAŞINDAN BERİ HEDEFİMİZDİ'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #galatasaray #eyüpspor #Leo Dubois

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