Belçikalı futbolcu Eden Hazard: 'Ben asla kavga etmem'
Belçika Milli Futbol Takımı'nda Eden Hazard, 2022 Katar Dünya Kupası'nda oynayacakları Sırbistan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, takım içinde yaşandığı iddia edilen kavga ile ilgili "Beni tanıyan oyuncular nasıl olduğumu bilir. Vertonghen'e artık hızlı olmadığını söyledim. Yanıma geldi ve bana 'evet haklısın' dedi. Birçok şeyi şaka olarak söylüyorum ama ciddi olmam gerektiğinde de ciddiyimdir" dedi.
Dünya Kupası'nda oynadığı ikinci maçta Fas'a 2-0'lık skorla mağlup olan Belçika'da maçın ardından Eden Hazard ile Jan Vertonghen'in soyunma odasında kavga ettiği öne sürülmüştü.
Basın mensuplarının karşısına geçen takımın yıldızı Eden Hazard ise bu iddiaları yalanlayan açıklamalarda bulundu.
Hazard yaptığı açıklamada, "İnsanlar bizden çok şey bekliyor. 14 yıldır çok iyi şeyler yaşamadık. Zor bir zamandan geçiyoruz. Kendimizi göstermemiz lazım. Yapacak tek bir şey var. Güzel oynayarak iyi bir sonuç elde etmek. Harika ve yetenekli oyuncularımız var. Fas'tan yediğimiz ilk golden sonra çok çabuk oyundan koptuk" dedi.
"SON MAÇIM DEĞİL"
Jan Vertongen ile kavga edip etmediğiyle ilgili konuşan Hazard, "Beni tanıyan oyuncular nasıl olduğumu bilir. Vertonghen'e artık hızlı olmadığını söyledim. Yanıma geldi ve bana 'evet haklısın' dedi. Birçok şeyi şaka olarak söylüyorum ama ciddi olmam gerektiğinde de ciddiyimdir. Ben asla kavga etmem. Buna cesaret de edemem. Ben aptal değilim! O benden çok iri (Gülerek)" ifadelerini kullandı.
Hazard son olarak, "Bu benim Belçika formasıyla son maçım değil. Asla böyle düşünmüyorum. Her zaman ileriye gidebiliriz. Bunu başaracak kabiliyetimiz var. İki gün sonra Sırbistan'ı yeneceğiz" şeklinde konuştu.
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