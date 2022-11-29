Hollanda Dünya Kupası'nda hata yapmadı: Hollanda 2-0 Katar
Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Hollanda, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cody Gakpo ve 49. dakikada Frankie de Jong ve 68. dakikada attı.
WOUT WEGHORST FORMA GİYDİ
Transferde adı Avrupa'nın önemli ekipleriyle anılan Cody Gakpo, bu karşılaşmadaki golüyle turnuvadaki gol sayısını 3'e yükseldi. 23 yaşındaki yıldız, bu golleri, sağ ayak, kafa ve sol ayak ile attı.
Hollanda'da Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Hollanda, grupta 7 puana yükseldi ve ikinci tura lider olarak çıktı. Hollanda, ikinci turda B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Ev sahibi Katar'ın ise turnuvaya veda etmesi ikinci maçların ardından netlik kazanmıştı.
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