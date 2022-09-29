Belçikalı futbolcu Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu!
Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Şebab El-Ehli ile anlaştı.
Herhangi bir kulüple anlaşmadan Avrupa'daki transfer sezonunu boş geçen Belçikalı savunmacı Jason Denayer, Şebab El-Ehli'ye transfer oldu.
Sporx'in haberine göre, Denayer'in sözleşmesi ile ilgili ayrıntılar resmiyet kazanmazken başarılı stoper en azından Dünya Kupası'na kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdürecek.
Türkiye'de Galatasaray'da 2 dönem kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki stoperin adı transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmıştı.
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