Belçikalı futbolcu Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu!

29 Eylül 2022 Perşembe, 07:32

Herhangi bir kulüple anlaşmadan Avrupa'daki transfer sezonunu boş geçen Belçikalı savunmacı Jason Denayer, Şebab El-Ehli'ye transfer oldu.

Sporx'in haberine göre, Denayer'in sözleşmesi ile ilgili ayrıntılar resmiyet kazanmazken başarılı stoper en azından Dünya Kupası'na kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdürecek.

Türkiye'de Galatasaray'da 2 dönem kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki stoperin adı transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmıştı.