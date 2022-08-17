Belçikalı futbolcu Jason Denayer'in yeni kulübü belli oluyor!
Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Belçikalı futbolcunun yeni adresi belli oluyor. İddiaya göre Denayer, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile her konuda anlaştı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Jason Denayer'in yeni takımı belli oluyor.
Super Deporte'de yer alan habere göre, Valencia ile görüşme gerçekleştiren Belçikalı savunmacının yüksek talebi sebebiyle İspanyol ekibine transferi gerçekleşmedi.
SUUDI EKİBİYLE ANLAŞTI!
Valencia ile anlaşma noktasına gelen ancak yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen İspanyol ekibi sonrası, Arabistan'ın Al Nassr kulübü devreye girdi.
YILLIK 3.5 MİLYON EURO
Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Suudi ekibi Belçikalı oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Al Nasr'ın Jason Denayer'e yıllık 3.5 milyon Euro ödeme yapacağı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.
Video Haberler
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Peker Açıkalın'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu
- ‘İpini çekeceğiz’
- Sabiha Gökçen için kader günü
- MHP'li başkan istifa etti
- Schengen çıkmazı; bakanlık 'suspus'
- Temas arayışlarının altyapısı
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup