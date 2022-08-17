Belçikalı futbolcu Jason Denayer'in yeni kulübü belli oluyor!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:12

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Jason Denayer'in yeni takımı belli oluyor.

Super Deporte'de yer alan habere göre, Valencia ile görüşme gerçekleştiren Belçikalı savunmacının yüksek talebi sebebiyle İspanyol ekibine transferi gerçekleşmedi.

SUUDI EKİBİYLE ANLAŞTI!

Valencia ile anlaşma noktasına gelen ancak yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen İspanyol ekibi sonrası, Arabistan'ın Al Nassr kulübü devreye girdi.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO

Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Suudi ekibi Belçikalı oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Al Nasr'ın Jason Denayer'e yıllık 3.5 milyon Euro ödeme yapacağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.