Shamar Nicholson’ın menajeri Kevin Cowan, Galatasaray'ın ilgisini duyurdu
İtalyan ekip Napoli'den Dries Mertens ve İngiliz kulüp Arsenal'dan Lucas Torreira gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'ın sıradaki hedefi golcü bir ismi kadrosuna katmak. Sarı-kırmızıların gündemindeki isim Shamar Nicholson'un menajeri Kevin Cowan, Galatasaray’ın ilgisini doğruladı.
Spor Toto Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlangıç yapan Galatasaray, yeni bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda ilgilendiği Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray söylentilerinin doğru olduğunu söyledi.
Süper Lig'de 2 maçta yalnızca 1 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, yaşadığı gol sıkıntısı sebebiyle rotasını golcü transferine çevirdi.
Jamaika basınının haberine göre, Galatasaray Shamar Nicholson'un peşinde.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
Golcü oyuncunun menajeri Kevin Cowan, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.
Cowani doğru teklifin gelmesi halinde Nicholson'un bir sezon dolmadan Rus kulübünden ayrılabileceğini söyledi. Menajer Cowan, oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Türkiyeden 3, Avrupa'dan da birçok kulübün ilgili olduğunu açıkladı.
"ANLAŞMA HENÜZ YOK"
Cowan açıklamasında, "Galatasaray bana ve kulübe bazı sorular yöneltti. Ancak dört Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden kulüpler olduğunu söylemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Ancak şu anda Shamar için hiçbir kulüple anlaşmamız yok. Transfer iki hafta daha kapanmıyor, bu yüzden doğru teklif gelirse ve projeyi beğenirsek bir anlaşmaya varabiliriz" ifadelerine yer verdi.
Nicholson geçen aralık ayında Spartak Moskova'ya katıldı ve 16 maçta 5 golle oynadı.
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