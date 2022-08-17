Galatasaray'da Eden Hazard iddiası
Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Raal Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, sarı-kırmızılı takıma önerildi.
Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray transferde bombalar patlatmaya doymuyor. Yıldız transferlerine devam eden sarı-kırmızılılar yeni bir ismi gündemine aldı. Bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor.
Sabah’ın haberine göre menajerler, son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan sarı-kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibin kapısını çalacak.
REAL MADRID'İ İKNA ETMEK KOLAY
Belçikalı yıldız, kanatlarda ve orta sahada forma giyiyor. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin, Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, sarı-kırmızılı kulübün, Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik anlam taşıyacağını anlattı.
Galatasaray ise iddiaya göre, transferde Mertens'i devreye sokuyor. Hazard'ı ikna etmek için Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Mertens'in devreye gireceği ileri sürüldü.
MALİYETİ YÜKSEK
2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'a uzun süredir takım arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.
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