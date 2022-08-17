Galatasaray'dan Cengiz Ünder hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgileniyor.
Fırsat transferi peşinde koşan Galatasaray, rotayı milli futbolcu Cengiz Ünder'e çevirdi. Tudor'un Marsilya'da kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Transfer için Okan Buruk’un devreye girdiği belirtildi.
Bonservisi Marsilya'da bulunan milli yıldız, takımın başına Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarıldı.
CENGİZ ÜNDER AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Fanatik’in haberine göre, Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu.
Sarı-kırmızılılar, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil.
Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.
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