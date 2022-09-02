Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin transferine zaman engeli!

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi evrakları zamanında yetiştiremediği için transfer edemediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 09:55
Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin transferine zaman engeli!
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Chelsea'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmedi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Premier Lig'in yeni ekibinin, Chelsea ile Belçikalı golcü için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ancak transfer için gerekli evrakları yetiştiremediği belirtildi.

Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.


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