Belçika'yı sallayan gurbetçi golcü Deniz Undav, Premier Lig yolcusu

30 Ocak 2022 Pazar, 12:13

Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Belçika'da forma giyen Deniz Undav, Premier Lig'e gidebilir.

Deniz Undav geçen sezon Belçika 2. Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Takımıyla en üst lige yükselen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon da tüm gözleri üzerine çekti.

Union Saint-Gilloise, 24 maçta topladığı 54 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda. Takımın en önemli gol silahı ise Deniz Undav.

The Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Brighton, transferin son günlerinde Deniz Undav'ı kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Brighton transferde mutlu sona ulaşmayı hedeflerken hamlenin gerçekleşmesi durumunda Undav sezon sonuna kadar Belçika'da kalabilir.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

1996'da Almanya'da dünyaya gelen Deniz Undav futbola Achim altyapısında başladı ancak küçük yaşlarda Werder Bremen altyapısına geçti.

2015'te Alman ekibi Havelse'de profesyonel kariyerine başlayan futbolcu 2017'de Braunschweig'e, 2018'de ise Meppen'e transfer oldu.