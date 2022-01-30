Belçika'yı sallayan gurbetçi golcü Deniz Undav, Premier Lig yolcusu
Deniz Undav bu sezon Belçika'da attığı goller ve yaptığı asistlerle lige damga vuruyor. Türk asıllı gurbetçi golcü transferin son gününde Premier Lig'e gidebilir.
Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Belçika'da forma giyen Deniz Undav, Premier Lig'e gidebilir.
Deniz Undav geçen sezon Belçika 2. Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Takımıyla en üst lige yükselen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon da tüm gözleri üzerine çekti.
Union Saint-Gilloise, 24 maçta topladığı 54 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda. Takımın en önemli gol silahı ise Deniz Undav.
The Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Brighton, transferin son günlerinde Deniz Undav'ı kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Brighton transferde mutlu sona ulaşmayı hedeflerken hamlenin gerçekleşmesi durumunda Undav sezon sonuna kadar Belçika'da kalabilir.
DENİZ UNDAV KİMDİR?
1996'da Almanya'da dünyaya gelen Deniz Undav futbola Achim altyapısında başladı ancak küçük yaşlarda Werder Bremen altyapısına geçti.
2015'te Alman ekibi Havelse'de profesyonel kariyerine başlayan futbolcu 2017'de Braunschweig'e, 2018'de ise Meppen'e transfer oldu.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Artık setin en büyükleri arasındayım'
- Araba Sevdası: Drive My Car
- Işkın Hanım'ın Canları
- Gazinodan alternatif bir ses
- Ayrımcılığa karşı liyakat
- Kadınlar üretiyor
- Erken kalkan yol alır
- Boşlukları doldurma sanatı
- 'Myanmar'da insani yardım ihtiyacı katlanarak artıyor'
- Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı