Belediyeden ilginç karar: Stadyumda sakız çiğnemek yasaklandı!
Polonya'da bulunan Cieszyn Belediyesi, taraftarların kentteki stadyumda sakız çiğnemesinin yasaklandığını açıkladı.
Polonya’nın Cieszyn kentinde stadyumda tribündeki koltuklara yapıştırıldıkları gerekçesiyle taraftarların sakız çiğnemesi yasaklandı.
Polonya’nın güneyindeki Cieszyn kentindeki stadyum için alınan karar dikkat çekti. Cieszyn Belediyesi'nde yapılan encümen toplantısında üyeler, bakım ve onarımı 11 milyon zlotiye (yaklaşık 80 milyon lira) mal olan stadyumda sakız çiğnenmesini yasakladı. Karar, izleyicilerin çiğnedikten sonra sakızı tribünlerdeki koltuklara yapıştırmalarını önlemek gerekçesiyle alındı.
SOPALAR DA YASAKLANDI
Kuzey yürüyüşü sporunda kullanılan sopaların da stadyuma sokulması, yasaklanan diğer maddeler arasında yer aldı. Sopaların gerek tribünlerde gerekse stadyumun kapalı alanlarındaki zemin döşemelerine zarar verebileceği gerekçesiyle yasaklı maddeler listesine dahil edildiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle cam şişe, cam kase, taş gibi maddelerin sokulmasına izin verilmeyen söz konusu stadyuma hayvanlardan ise yalnızca rehber köpeklerin girişine izin verileceği belirtildi.
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